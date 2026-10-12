На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров
- 12 октября, 2026
- 02:22
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На границе Египта и Судана при авиаударе по золотому руднику могли погибнуть 72 человека
В результате авиаудара по золотому руднику на границе Египта и Судана, предположительно, погибли 72 человека.
Как сообщает Report со ссылкой на Haber Global, об этом заявила действующая в Судане правозащитная организация "Адвокаты чрезвычайного положения".
По данным организации, 10 октября египетские ВВС нанесли удар по золотому руднику на севере Судана, недалеко от границы с Египтом. Утверждается, что в результате погибли 72 шахтера.
Организация "Сеть врачей Судана" также подтвердила нанесение авиаудара в этом районе, однако не уточнила, кто несет ответственность за атаку. Пока ни одна из сторон не взяла на себя ответственность за произошедшее.
В то же время некоторые источники утверждают, что удар пришелся по территории на египетской стороне границы. По их сведениям, ранее египетские власти предупреждали о необходимости покинуть этот район.
Военно-воздушные силы и Министерство иностранных дел Египта пока не выступили с заявлениями по поводу произошедшего.