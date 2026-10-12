Более 25 рейсов перенаправлены из аэропортов Москвы из-за ограничений

Более 25 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы, перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничений по безопасности.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичных аэропортах.

В частности, 11 рейсов, направлявшихся в Шереметьево, перенаправлены в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Ярославль.

Еще девять самолетов, следовавших во Внуково, направлены в другие города.

Кроме того, шесть рейсов, направлявшихся в Домодедово, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.