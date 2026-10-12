Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    Более 25 рейсов перенаправлены из аэропортов Москвы из-за ограничений

    В регионе
    • 12 октября, 2026
    • 00:51
    Более 25 рейсов перенаправлены из аэропортов Москвы из-за ограничений

    Более 25 самолетов, следовавших в аэропорты Москвы, перенаправлены на запасные аэродромы из-за ограничений по безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в столичных аэропортах.

    В частности, 11 рейсов, направлявшихся в Шереметьево, перенаправлены в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Самару и Ярославль.

    Еще девять самолетов, следовавших во Внуково, направлены в другие города.

    Кроме того, шесть рейсов, направлявшихся в Домодедово, совершили посадку в Нижнем Новгороде, Казани и Санкт-Петербурге.

    Меры безопасности Москва (Россия)
    Moskvaya uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

    Последние новости

    05:48

    В эстонской Нарве жители возмущены резким ростом цен на отопление

    Другие страны
    05:13

    Япония сообщила о запуске КНДР двух баллистических ракет

    Другие страны
    04:56

    Axios раскрыл причину переноса визита Уиткоффа и Кушнера в Россию

    Другие страны
    04:21

    В Ормузском проливе подорвался на мине танкер с 750 тыс. баррелей нефти

    В регионе
    03:49

    Дональд Трамп: Новый пресс-секретарь Белого дома проведет первый брифинг 13 октября

    Другие страны
    03:13

    Канада намерена увеличить поставки нефти и дизельного топлива в США

    Другие страны
    02:57

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

    Другие страны
    02:22

    На границе Египта и Судана нанесен авиаудар по золотому руднику, погибли десятки шахтеров

    Другие страны
    01:45

    Shafaq News: Премьер-министр Ирака посетит Саудовскую Аравию 14 октября

    Другие страны
    Лента новостей