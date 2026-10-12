Moskvaya uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib
Region
- 12 oktyabr, 2026
- 00:53
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Təhlükəsizlik məhdudiyyətləri səbəbindən Moskvanın hava limanlarına uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib.
"Report" "TASS"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə paytaxtın hava limanlarından məlumat verilib.
Məlumata görə, "Şeremetyevo" hava limanına uçan 11 reys Nijni Novqorod, Sankt-Peterburq, Kazan, Samara və Yaroslavl şəhərlərinə yönləndirilib.
"Vnukovo" hava limanına uçan daha 9 təyyarə isə digər şəhərlərə göndərilib.
Bundan başqa, "Domodedovo" hava limanına istiqamətlənən 6 reys Nijni Novqorod, Kazan və Sankt-Peterburqda eniş edib.
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