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    Moskvaya uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib

    Region
    • 12 oktyabr, 2026
    • 00:53
    Moskvaya uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib

    Təhlükəsizlik məhdudiyyətləri səbəbindən Moskvanın hava limanlarına uçan 25-dən çox təyyarə ehtiyat aerodromlara yönləndirilib.

    "Report" "TASS"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə paytaxtın hava limanlarından məlumat verilib.

    Məlumata görə, "Şeremetyevo" hava limanına uçan 11 reys Nijni Novqorod, Sankt-Peterburq, Kazan, Samara və Yaroslavl şəhərlərinə yönləndirilib.

    "Vnukovo" hava limanına uçan daha 9 təyyarə isə digər şəhərlərə göndərilib.

    Bundan başqa, "Domodedovo" hava limanına istiqamətlənən 6 reys Nijni Novqorod, Kazan və Sankt-Peterburqda eniş edib.

    Sərnişin təyyarəsi Moskva
    Более 25 рейсов перенаправлены из аэропортов Москвы из-за ограничений
    MiniBoss
    MiniBoss

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