Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет

Турция рассчитывает завершить работы на своей части Зангезурского коридора в течение ближайших 4–5 лет.

Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на полях оборонной выставки SAHA 2026 в Стамбуле.

По его словам, работы по проекту уже начались.

"Недавно мы встретились в Германии с моим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым и обсудили ряд вопросов. Азербайджан также начал работы на нахчыванском участке коридора", - отметил министр.

Уралоглу подчеркнул, что после завершения всех работ стороны смогут полноценно использовать транспортный маршрут.