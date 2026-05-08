Турция завершит работы на своем участке Зангезурского коридора за 4–5 лет
Инфраструктура
- 08 мая, 2026
- 14:48
Турция рассчитывает завершить работы на своей части Зангезурского коридора в течение ближайших 4–5 лет.
Как сообщает корреспондент Report из Турции, об этом заявил журналистам министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу на полях оборонной выставки SAHA 2026 в Стамбуле.
По его словам, работы по проекту уже начались.
"Недавно мы встретились в Германии с моим азербайджанским коллегой Рашадом Набиевым и обсудили ряд вопросов. Азербайджан также начал работы на нахчыванском участке коридора", - отметил министр.
Уралоглу подчеркнул, что после завершения всех работ стороны смогут полноценно использовать транспортный маршрут.
