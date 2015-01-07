​Турция увеличит транзит товаров через Азербайджан

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Турция намерена увеличить транзит товаров, перевозимых автотранспортом через Азербайджан. Как сообщает Report, об этом агентству "Anadolu" сказал президент Международной ассоциации транспортников Турции Фатих Шенер. По его словам, страны-участницы этой организации намерены увеличить транзит товаров, перевозимых автотранспортом через Азербайджан посредством порта Алят с 2 тыс. автомобилей до 25 тыс.

Ф.Шенер отметил, что турецкие автотранспортники в последнее время часто сталкиваются с проблемами на таможне Ирана. Он сказал: "В среднем мы вынуждены платить иранским машинам 8 тыс. долларов за товар стоимостью 35 тыс. долларов США. Почему бы нам не увеличить транзит товаров через Каспийское море? В настоящее время продолжается строительство двух портов на Каспии".

По его словам, из-за задержек при перевозке теряет качество большое количество товаров.

Напомним, что в настоящее время Турция осуществляет 90% автоперевозок через Иран, 5% через Каспийское море, а 5% через территорию России.