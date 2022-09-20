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Увеличена стоимость прохода через Босфорский пролив для азербайджанских судов

Увеличена стоимость прохода через Босфорский пролив для азербайджанских судов Правительство Турции с 1 октября вдвое увеличит плату за проезд через Босфорский пролив.
Инфраструктура
20 сентября 2022 г. 12:16
Увеличена стоимость прохода через Босфорский пролив для азербайджанских судов

Правительство Турции с 1 октября вдвое увеличит плату за проезд через Босфорский пролив.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, это решение касается и азербайджанских судов.

Руководитель пресс-службы ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO) Мехман Мехдиев подтвердил Report факт: "Да, нам направлено официальное уведомление о повышении цен. Если до сих пор мы платили плату за проезд в размере 2500 долларов США за 5000-тонное сухогрузное судно, то со следующего месяца эта цифра составит 5000 долларов США".

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Версия на английском языке Bosporus transit fee for Azerbaijani vessels increased
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan gəmiləri üçün Bosfor boğazından keçid haqqı artır

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