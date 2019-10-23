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Турция предлагает перевозить зерно по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс

​Турция предлагает перевозить зерно по железной дороге БТК

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) вносит вклад в экономическое сотрудничество между странами-участницами коридора.

Как сообщает Report, об этом сегодня на XI Международном зерновом форуме в Баку заявил генеральный директор Комитета зерноводства Турции Ахмед Гюльдал.

Он подчеркнул, что железная дорога БТК может обеспечить более удобную и выгодную доставку зерновых грузов.

Отметим, что зерновой форум проходит сегодня в Баку. В нем участвуют представители Азербайджана, России, Ирана, ОАЭ и других стран.

Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс открыта 30 октября 2017 года. Железнодорожная линия соединяет Азербайджан и Турцию, пролегая из Баку через грузинские города Тбилиси и Ахалкалаки до Карса, Турция. Доставка товаров по железной дороге из Азии в Европу займет 15 дней.

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