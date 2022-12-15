Турция и Россия продлят срок действия соглашения о наземном транспорте

Турция и Россия намерены обновить и продлить соглашение о наземном транспорте, которое обеспечит бесквотный и электронный таможенный транзит.

Турция и Россия намерены обновить и продлить соглашение о наземном транспорте, которое обеспечит бесквотный и электронный таможенный транзит.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом замглавы МИД Турции Фарук Каймакджи заявил в ходе выступления в Комитете по иностранным делам Великого национального собрания (парламент) страны.

Замминистра отметил, что в связи с украинским кризисом "возникли серьезные проблемы с наземным транспортом в Россию". Поэтому срок действия соглашения о наземном транспорте, подписанного между двумя странами в 1988 году, в период существования Советского союза, продлевается.

"После подписания соглашения значение линии через Грузию возрастет, а объем торговли, осуществляемый наземным транспортом, увеличится, поскольку будет обеспечен безквотный и электронный таможенный транзит между Турцией и Россией", - отметил он.