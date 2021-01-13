Три современные парковки создаются на территории Бакинского вокзала

Создание новых парковок поможет устранить хаотичное движение транспорта и предотвратить возникновение пробок вокруг вокзала

С целью снижения плотности транспорта вокруг Бакинского железнодорожного вокзала и повышения комфорта пассажиров на территории вокзала будут созданы три новые парковки. Одна из них будет организована перед зданием вокзала, вторая – за памятником Джафару Джаббарлы, третья – на улице Сулеймана Рагимова, на площади у платформы прибытия.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

На территории, оснащенной современным оборудованием, предусмотрено в общей сложности 160 мест для стоянки автомобилей, 10 специальных мест для лиц с ограниченными физическими возможностями и отдельная площадка для 36 велосипедов.

Работы по обустройству парковки перед зданием вокзала близятся к завершению. На этой территории площадью 3 300 квадратных метров предполагается размещение 85 автомобилей, на стоянке за памятником Джафару Джаббарлы площадью 800 квадратных метров – 30 автомобилей, на парковке на улице Сулеймана Рагимова площадью 2 800 квадратных метров – 45 автомобилей.

Стоимость парковочного места составит 1 манат за 0-1 час, 2 маната за 1-3 часа, 3 маната за 3-6 часов, 4 маната за 6-12 часов, 5 манатов за 12-24 часа. Парковка для велосипедов бесплатна. Оплата будет производиться карточками посредством специальных терминалов.

Как известно, чаще всего первое впечатление о городе формирует его вокзал. С этой точки зрения обстановка вокруг Бакинского железнодорожного вокзала очень важна. Создание новых парковок поможет устранить хаотичное движение транспорта и предотвратить возникновение пробок вокруг вокзала.

Услуги, связанные с парковками, будет предоставлять ООО "ADY Əmlak", дочерняя компания ЗАО "Азербайджанские железные дороги".