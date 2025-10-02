Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Транзитный потенциал Азербайджана представлен на выставке TransLogistica Kazakhstan

    Инфраструктура
    • 02 октября, 2025
    • 13:23
    Транзитный потенциал Азербайджана представлен на выставке TransLogistica Kazakhstan

    "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимают участие в крупнейшем транспортно-логистическом мероприятии Центральной Азии - выставке TransLogistica Kazakhstan 2025, которая проходит в Алматы с 30 сентября по 2 октября.

    Как сообщает Report, в выставке всего принимают участие более 500 компаний из более чем 25 стран. Стенд ADY Express пользовался большим интересом среди участников и гостей мероприятия. Его также посетил заместитель министра транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

    Посетителям была предоставлена информация о транзитном потенциале Азербайджана, его выгодном географическом положении и развитии современной железнодорожной инфраструктуры.

    Представители АЖД в рамках выставки провели ряд встреч и переговоров с целью обсуждения перспектив международных маршрутов и представления возможностей Азербайджана как ключевого транзитного узла Евразии.

