Транзитный потенциал Азербайджана представлен на выставке TransLogistica Kazakhstan

"Азербайджанские железные дороги" (АЖД) принимают участие в крупнейшем транспортно-логистическом мероприятии Центральной Азии - выставке TransLogistica Kazakhstan 2025, которая проходит в Алматы с 30 сентября по 2 октября.

Как сообщает Report, в выставке всего принимают участие более 500 компаний из более чем 25 стран. Стенд ADY Express пользовался большим интересом среди участников и гостей мероприятия. Его также посетил заместитель министра транспорта Казахстана Максат Калиакпаров.

Посетителям была предоставлена информация о транзитном потенциале Азербайджана, его выгодном географическом положении и развитии современной железнодорожной инфраструктуры.

Представители АЖД в рамках выставки провели ряд встреч и переговоров с целью обсуждения перспектив международных маршрутов и представления возможностей Азербайджана как ключевого транзитного узла Евразии.