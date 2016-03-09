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    ​Транзит турецких грузовых автомобилей через Азербайджан в этом году вырос в 7 раз

    Ожидается рост объема нефтепродуктов по маршруту Восток-Запад

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ За январь-февраль текущего года транзит турецких грузовых автомобилей через территорию Азербайджана составил 1 500 единиц, что в 7,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

    Как сообщает Report, об этом сказал заместитель министра экономики Сахиль Бабаев во время презентации официального сайта Координационного совета по транзитным грузоперевозкам.

    По его словам, в результате проведенных в прошлом году работ упрощен режим по транзитным грузоперевозкам из Турции в Центральную Азию через Азербайджан, расходы сокращены на 40%.

    С.Бабаев также сообщил, что установлен максимальный предел тарифов на транзитные перевозки нефти и нефтепродуктов через Азербайджан: "Мы ожидаем рост объемов нефтепродуктов, перевозимых в этом направлении". 

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