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Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан обсудили создание транспортного коридора

Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан обсудили создание транспортного коридора Руководители транспортных ведомств Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана обсудили планы по созданию мультимодального транспортного коридора (МТК), где также планируется участие Афганистана и Пакистана.
Инфраструктура
24 апреля 2024 г. 16:40
Беларусь, Россия, Узбекистан и Казахстан обсудили создание транспортного коридора

Руководители транспортных ведомств Беларуси, России, Узбекистана и Казахстана обсудили планы по созданию мультимодального транспортного коридора (МТК), где также планируется участие Афганистана и Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса Беларуси.

Сообщается, что многосторонняя встреча прошла в Узбекистане. Белорусскую делегацию возглавил первый замминистра транспорта и коммуникаций Валерий Веренич.

Транспортные ведомства и железнодорожные администрации стран-участниц проекта провели серию переговоров, цель которых - решение задач по увеличению объемов перевозок грузов, развитию мультимодальных перевозок и совершенствованию логистической инфраструктуры.

По итогам заседания совместной группы подписан протокол, которым стороны одобрили дорожную карту по совместному развитию МТК и планы по дальнейшему развитию перевозок между странами.

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