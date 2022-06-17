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TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут

TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут "В связи с ограничением движения в направлении России и Украины, грузоперевозки через Азербайджан в Среднюю Азию могут увеличиться более чем в три раза".
Инфраструктура
17 июня 2022 г. 19:11
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут

"В связи с ограничением движения в направлении России и Украины, грузоперевозки через Азербайджан в Среднюю Азию могут увеличиться более чем в три раза".

Как сообщает Report, об этом заявил национальный секретарь Межправительственной комиссии по Азербайджану транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA) Руфат Байрамов.

Он отметил, что блокада портов в Украине увеличивает активность по альтернативным маршрутам.

"Ранее таджикские, кыргызские и казахские перевозчики традиционно использовали территорию России. В связи с ограничением движения в этом направлении внимание направлено на коридор, проходящий через территорию Азербайджана. Поэтому грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут", - сказал Байрамов.

В январе-апреле этого года объем перевезенных грузов по азербайджанской части TRACECA составил 15 млн 124,6 тыс. тонн, а грузооборот - 3 млрд 671,9 млн тонн/км. Это означает рост на 11,02% и 13,85% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период 8 млн 362,3 тыс. тонн или 55,3% грузов было перевезено автомобильным, 4 млн 949,7 тыс. тонн или 32,7% - железнодорожным, 1 млн 812,6 тыс. тонн или 12% - морским транспортом.

25,5% или 3 млн 863,1 тыс. тонн грузов, перевезенных по коридору, составили транзитные грузы.

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Версия на азербайджанском языке TRACECA: “Azərbaycan üzərindən yükdaşımalar kəskin artacaq”

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