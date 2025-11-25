Территория СЭЗ Алят будет расширена за счет новых земельных участков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 22 мая 2020 года "О создании и организации деятельности Свободной экономической зоны Алят".

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно документу, в процессе создания Зоны будет учтен также составленный Министерством экономики "План землеустройства земельного участка площадью 1 453,09 гектара, находящегося в государственной собственности, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения в административной территории поселка Алят Гарадагского района города Баку, предусмотренного для выделения СЭЗ Алят (Часть V)".