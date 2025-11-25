Территория СЭЗ Алят будет расширена за счет новых земельных участков
Инфраструктура
- 25 ноября, 2025
- 16:26
Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 22 мая 2020 года "О создании и организации деятельности Свободной экономической зоны Алят".
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.
Согласно документу, в процессе создания Зоны будет учтен также составленный Министерством экономики "План землеустройства земельного участка площадью 1 453,09 гектара, находящегося в государственной собственности, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения в административной территории поселка Алят Гарадагского района города Баку, предусмотренного для выделения СЭЗ Алят (Часть V)".
Последние новости
17:10
На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее зданиеДругие страны
17:08
Фото
Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукциейПроисшествия
17:07
Фото
В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставкаKультурная политика
16:59
На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевшихПроисшествия
16:54
Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНОЭнергетика
16:43
Фото
ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничествеВнешняя политика
16:43
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе ЯпонииДругие страны
16:36
Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантиейФинансы
16:36