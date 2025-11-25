Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    Территория СЭЗ Алят будет расширена за счет новых земельных участков

    Инфраструктура
    • 25 ноября, 2025
    • 16:26
    Территория СЭЗ Алят будет расширена за счет новых земельных участков

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев внес изменения в указ от 22 мая 2020 года "О создании и организации деятельности Свободной экономической зоны Алят".

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно документу, в процессе создания Зоны будет учтен также составленный Министерством экономики "План землеустройства земельного участка площадью 1 453,09 гектара, находящегося в государственной собственности, относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения в административной территории поселка Алят Гарадагского района города Баку, предусмотренного для выделения СЭЗ Алят (Часть V)".

    Ильхам Алиев СЭЗ Алят
    Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi yeni torpaq sahələri hesabına genişləndiriləcək

    Последние новости

    17:10

    На западе Лондона 150 пожарных тушат горящее здание

    Другие страны
    17:08
    Фото

    Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией

    Происшествия
    17:07
    Фото

    В Кяльбаджаре в рамках Дня города организована выставка

    Kультурная политика
    16:59

    На суде по делу Рубена Варданяна заслушаны показания потерпевших

    Происшествия
    16:54

    Сербия запросит у США 50 дней на поиск покупателя для российской доли в NIS - ОБНОВЛЕНО

    Энергетика
    16:43
    Фото

    ПЕА и Компартия Кубы подписали соглашение о сотрудничестве

    Внешняя политика
    16:43

    Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юго-западе Японии

    Другие страны
    16:36

    Азербайджанские предприниматели получили льготные кредиты на 678 млн манатов с госгарантией

    Финансы
    16:36

    Создается информационная система "Карта продовольственного обеспечения"

    Внутренняя политика
    Лента новостей