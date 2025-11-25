Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi yeni torpaq sahələri hesabına genişləndiriləcək
İnfrastruktur
- 25 noyabr, 2025
- 16:10
Prezident İlham Əliyev "Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında" 22 may 2020-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.
"Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.
Fərmana əsasən, Zonanın yaradılması prosesində İqtisadiyyat Nazirliyinin tərtib etdiyi "Bakı şəhər Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsinin inzibati ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kateqoriyasına aid, dövlət mülkiyyətində olan ərazidən Ələt azad iqtisadi zonasına ayrılması nəzərdə tutulan (V hissə) 1 453,09 hektar torpaq sahəsinin yerquruluşu planı da nəzərə alınacaq.
Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.
Son xəbərlər
16:55
Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcəkHadisə
16:54
Foto
Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmırHadisə
16:54
Foto
Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilirFutbol
16:53
Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaqEnergetika
16:48
Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcəkXarici siyasət
16:46
Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilibİnfrastruktur
16:38
Foto
Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilibDaxili siyasət
16:37
Foto
Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olubMədəniyyət siyasəti
16:37