İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi yeni torpaq sahələri hesabına genişləndiriləcək

    İnfrastruktur
    • 25 noyabr, 2025
    • 16:10
    Ələt azad iqtisadi zonasının ərazisi yeni torpaq sahələri hesabına genişləndiriləcək
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev "Ələt azad iqtisadi zonasının yaradılması və fəaliyyətinin təşkili haqqında" 22 may 2020-ci il tarixli fərmanında dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı dövlət başçısı yeni fərman imzalayıb.

    Fərmana əsasən, Zonanın yaradılması prosesində İqtisadiyyat Nazirliyinin tərtib etdiyi "Bakı şəhər Qaradağ rayonu Ələt qəsəbəsinin inzibati ərazisində kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlar kateqoriyasına aid, dövlət mülkiyyətində olan ərazidən Ələt azad iqtisadi zonasına ayrılması nəzərdə tutulan (V hissə) 1 453,09 hektar torpaq sahəsinin yerquruluşu planı da nəzərə alınacaq.

    Nazirlər Kabineti fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməlidir.

    İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonası
    Территория СЭЗ Алят будет расширена за счет новых земельных участков

    Son xəbərlər

    16:55

    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirəcək

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Gürcüstan 20 gündən artıqdır Azərbaycanın tütün daşıyan yük avtomobillərini gömrükdən buraxmır

    Hadisə
    16:54
    Foto

    Bakıda UEFA-nın A kateqoriyalı məşqçi kursunun III mərhələsi keçirilir

    Futbol
    16:53

    Ordubadın bir neçə kəndində elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq

    Energetika
    16:48

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək

    Xarici siyasət
    16:46

    Bakı metrosunun "Bənövşəyi" xəttində interval 5 dəqiqəyə endirilib

    İnfrastruktur
    16:38
    Foto

    Dövlət Komitəsində vətəndaşların növbəti qəbulu keçirilib

    Daxili siyasət
    16:37
    Foto

    Kəlbəcər Şəhər Günü çərçivəsində sərgi və stendlərlə tanışlıq olub

    Mədəniyyət siyasəti
    16:37

    Kiberpolis qanunsuz onlayn qumar və kazino oyunları təşkil edən daha iki dəstəni ifşa edib

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti