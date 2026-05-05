    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"

    İnfrastruktur
    • 05 may, 2026
    • 11:57
    Leya Qutierres: Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir

    Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu (TBNM) boyunca Yaxın Şərq münaqişəsinin mənfi nəticələrini minimuma endirmək üçün ən yüksək səviyyədə regionlararası dialoqu və birgə fəaliyyətin koordinasiyasını gücləndirməlidir.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Asiya İnkişaf Bankının (ADB) Mərkəzi və Qərbi Asiya Departamentinin baş direktoru Leya Qutierres (Leah Gutierrez) ADB-nin Rəhbərlər Şurasının 59-cu illik iclası çərçivəsində keçirilən və bankın bu regiondakı fəaliyyətinə həsr olunmuş mətbuat konfransında bildirib.

    O vurğulayıb ki, Yaxın Şərqdə münaqişənin təsirini azaltmağa yönəlmiş siyasi tədbirlər qiymət siqnallarının süni şəkildə qarşısını almalı deyil, sabitliyi təmin etməlidir.

    "Fiskal dəstək ünvanlı olmalı və məhdud zaman kəsiyində göstərilməlidir. Mərkəzi banklar inflyasiya gözləntilərinin sabitliyini təmin etməklə yanaşı, ifrat bazar dəyişkənliyinin məhdudlaşdırılmasına diqqət yetirməli, Mərkəzi və Qərbi Asiya iqtisadiyyatları isə yüksək səviyyəli regional dialoqu intensivləşdirməli və Orta Dəhliz boyunca səyləri əlaqələndirməlidir", - L.Qutierres bildirib.

    Asiya İnkişaf Bankı (ADB) Leya Qutierres Orta Dəhliz Mərkəzi və Qərbi Asiya regionu
    Лея Гутиеррес: Странам Центральной и Западной Азии необходимо усилить координацию вдоль Среднего коридора
    Leah Gutierrez: Central and West Asian countries need to strengthen coordination along Middle Corridor

