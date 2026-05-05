    Лея Гутиеррес: Странам Центральной и Западной Азии необходимо усилить координацию вдоль Среднего коридора

    Лея Гутиеррес: Странам Центральной и Западной Азии необходимо усилить координацию вдоль Среднего коридора

    Странам Центральной и Западной Азии необходимо усилить межрегиональный диалог на высшем уровне и скоординировать совместные действия вдоль Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) для минимизации негативных последствий ближневосточного конфликта.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, данное заявление сделала генеральный директор департамента Центральной и Западной Азии Азиатского банка развития (АБР) Лея Гутиеррес (Leah Gutierrez) в ходе пресс-конференции, посвященной деятельности АБР в данном регионе, которая прошла в рамках 59-го ежегодного заседания Совета управляющих АБР.

    Она подчеркнула, что политические меры, направленные на снижение воздействия конфликта на Ближнем Востоке, должны быть ориентированы на обеспечение стабильности, а не на искусственное сдерживание ценовых сигналов.

    "Фискальная поддержка, где она необходима, должна быть адресной и ограниченной по времени. Центральные банки должны сосредоточиться на ограничении чрезмерной рыночной волатильности, одновременно обеспечивая фиксацию инфляционных ожиданий, а экономикам Центральной и Западной Азии следует активизировать региональный диалог на высоком уровне и координировать усилия вдоль ТМТМ", - заявила Л. Гутиеррес.

    Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) Азиатский банк развития (АБР) Лея Гутиеррес
    Leya Qutierres: "Mərkəzi və Qərbi Asiya ölkələri Orta Dəhliz boyunca koordinasiyanı gücləndirməlidir"
    Leah Gutierrez: Central and West Asian countries need to strengthen coordination along Middle Corridor

