    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə "Startap" şəhadətnaməsi verilib

    • 05 may, 2026
    • 11:29
    Azərbaycanda daha 9 KOB subyektinə Startap şəhadətnaməsi verilib

    İqtisadiyyat Nazirliyinin tabeliyindəki Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinə (KOBİA) KOB subyektlərindən "Startap" şəhadətnaməsinin verilməsi üçün daha 13 müraciət daxil olub.

    "Report" KOBİA-ya istinadən xəbər verir ki, müraciətlərə "Startap" şəhadətnaməsinin verilməsi məqsədilə yaradılmış Ekspertlər Şurasının iclasında baxılıb və onlardan 9-na müvafiq sənədin verilməsi barədə qərar qəbul edilib.

    "Startap" şəhadətnamələri "Yumo Technology" MMC-nin avtoservis və avtomobilə qulluq xidmətləri üçün marketpleys, "Myad Solutions" MMC-nin "Admein.az" layihəsi (taksilərdə interaktiv reklam platforması), "Mergen Aİ" MMC-nin "HAL-X" ixtisaslaşdırılmış süni intellekt modeli, "AD Libitum Solutions" MMC-nin parkinq və buraxılış-nəzarət sistemləri üçün proqram təminatı, "Baysart" MMC-nin "Süni İntellektlə İncəsənət" platforması, "Tanz Technologies" MMC-nin süni intellekt əsaslı müştərilər üçün vahid kommunikasiya ("Omnichannel") platforması, "İnnovation Media Services" MMC-nin "İnnMedia" layihəsi (media qurumları üçün agent əsaslı süni intellekt həlli), "Devlab" MMC-nin süni intellekt əsaslı kadr seçimi və inkişaf platforması, fiziki şəxs Arif Həsənovun süni intellekt əsaslı əmlak alqı-satqı platforması layihələri üçün təqdim edilib.

    "Startap" şəhadətnaməsi KOB subyektlərini şəhadətnaməni aldıqları tarixdən etibarən innovasiya fəaliyyətindən əldə etdikləri gəlirlər üzrə mənfəət və gəlir vergisindən 3 il müddətinə azad edir.

    Layihələri inkişaf mərhələsində olan mikro və kiçik sahibkarlıq subyektləri "Startap" şəhadətnaməsi üçün KOBİA-ya müraciət edə bilərlər. Müraciət üçün ərizə forması və lazım olan digər sənədlər, eləcə də müvafiq meyarlarla bağlı ətraflı məlumatla aşağıdakı linkdən tanış olmaq olar: https://smb.gov.az/az/nav/startap-sehadetnamesi

