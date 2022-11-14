Терминал удобрений в Бакинском порту будет запущен в следующем году

Терминал удобрений, построенный на территории Бакинского порта, будет введен в эксплуатацию в начале следующего года.

Терминал удобрений, построенный на территории Бакинского порта, будет введен в эксплуатацию в начале следующего года.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник общего грузового терминала ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Камран Джалили.

По его словам, на терминале будет переваливаться 300 млн тонн грузов в год и 600 тонн в час.

"Здесь можно будет переваливать дополнительно 6 тысяч тонн сыпучих грузов в час", - отметил представитель порта.

По словам Джалили, в порт планируется завозить серные, карбамидные, аммиачно-нитратные удобрения из стран Средней Азии, в том числе из Казахстана и Туркменистана.

Напомним, 25 июля этого года между Бакинским международным морским торговым портом и турецкой группой компаний Albayrak было достигнуто соглашение о строительстве терминала удобрений. По соглашению, Albayrak будет владеть 49%-ной долей в терминале.