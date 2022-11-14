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Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта завершится до 2023 года

Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта завершится до 2023 года Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта будет завершено к концу этого - началу следующего года.
Инфраструктура
14 ноября 2022 г. 14:50
Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта завершится до 2023 года

Технико-экономическое обоснование строительства второй фазы Бакинского порта будет завершено к концу этого - началу следующего года.

Как передает Report, об этом сообщил начальник Департамента стратегического планирования и развития ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Худаяр Гасанли.

По его словам, за счет технического обоснования будет определено количество необходимых для Бакинского порта мостов: "После подготовки технико-экономического обоснования будет разработан план строительства, дизайн. Согласно первоначальному проекту, с завершением второй фазы строительства годовая перевалка грузов в порту будет увеличена до 25 млн тонн, включая 500 000 контейнеров TEU".

Напомним, что первый этап строительства Бакинского порта завершился в 2018 году, таким образом, объем перевалки грузов в порту составил 15 млн тонн в год, включая 100 тыс. контейнеров TEU. Грузоперевозки посредством обладающего высокими техническими возможностями Бакинского порта, расположенного на пересечении международных транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, с каждым годом увеличиваются.

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Версия на английском языке Feasibility study for construction of second phase of Baku port to be completed by 2023
Версия на азербайджанском языке Bakı Limanının II fazasının texniki-iqtisadi əsaslandırılması 2023-cü ilədək yekunlaşacaq

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