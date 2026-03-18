Танкеры ASCO перевезли более 2 млн тонн казахстанской нефти

С момента запуска проекта по транзиту казахстанской нефти через Азербайджан танкеры компании "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) транспортировали 2 млн 85,7 тыс. тонн груза.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные ASCO.

Как уточнили в компании, из этого объема 1 млн 962,9 тыс. тонн пришлось на нефть с месторождения "Тенгиз", 122,7 тыс. тонн - с месторождения "Кашаган".

Одну из последних транспортировок в рамках проекта выполнил танкер "Президент Гейдар Алиев". 12 марта судно доставило из порта Актау на Сангачальский терминал 9,3 тыс. тонн сырой нефти с "Тенгиза".

Первая партия нефти с месторождения "Тенгиз" была доставлена в Баку 23 марта 2023 года, с "Кашагана" - 27 января 2025 года.

Доставленная в Сангачал казахстанская нефть затем переправляется по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан в турецкий порт Джейхан и далее на мировые рынки.