Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта
- 02 марта, 2026
- 10:22
Завершен капитальный ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были проведены на Судоремонтно-судостроительном заводе "Зых".
В рамках ремонта были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, трубопроводные системы и механизмы. Также выполнены электромонтажные работы, работы по автоматике, а также корпусные и сварочные работы.
Обновлены жилые помещения экипажа, санитарные узлы и столовая, очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса танкера и палуба.
После завершения работ танкер успешно прошел морские испытания. Первый рейс судна после ремонта состоялся по маршруту Актау - Сангачал.
Отметим, что длина танкера "Президент Гейдар Алиев" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а дедвейт - 13,8 тыс. тонн.