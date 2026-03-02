Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта

Ильхам Алиев WUF13 Удары по Ирану Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 02 марта, 2026
    • 10:22
    Завершен капитальный ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были проведены на Судоремонтно-судостроительном заводе "Зых".

    В рамках ремонта были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, трубопроводные системы и механизмы. Также выполнены электромонтажные работы, работы по автоматике, а также корпусные и сварочные работы.

    Обновлены жилые помещения экипажа, санитарные узлы и столовая, очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса танкера и палуба.

    После завершения работ танкер успешно прошел морские испытания. Первый рейс судна после ремонта состоялся по маршруту Актау - Сангачал.

    Отметим, что длина танкера "Президент Гейдар Алиев" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а дедвейт - 13,8 тыс. тонн.

    ASCO-nun "Prezident Heydər Əliyev" tankerinin əsaslı təmiri başa çatıb

