Танкер "Президент Гейдар Алиев" вышел в первый рейс после капремонта

Завершен капитальный ремонт танкера "Президент Гейдар Алиев", принадлежащего ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы были проведены на Судоремонтно-судостроительном заводе "Зых".

В рамках ремонта были отремонтированы главные и вспомогательные двигатели судна, трубопроводные системы и механизмы. Также выполнены электромонтажные работы, работы по автоматике, а также корпусные и сварочные работы.

Обновлены жилые помещения экипажа, санитарные узлы и столовая, очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса танкера и палуба.

После завершения работ танкер успешно прошел морские испытания. Первый рейс судна после ремонта состоялся по маршруту Актау - Сангачал.

Отметим, что длина танкера "Президент Гейдар Алиев" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, а дедвейт - 13,8 тыс. тонн.