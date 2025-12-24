Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией II Азербайджано-турецкий инвестфорум
    Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

    Инфраструктура
    24 декабря, 2025
    • 12:32
    Танкер Кёроглу после ремонта отправился в Туркменистан

    Танкер "Кёроглу", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), после завершения ремонтных работ вновь введен в эксплуатацию. Его первый рейс после ремонта был выполнен в порт Киянлы в Туркменистане.

    Как сообщили Report в ASCO, ремонт судна проводился на Судоремонтно-строительном заводе "Зых".

    В рамках работ были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса, отремонтированы механизмы машинного отделения, выполнены сварочные, электротехнические и деревообрабатывающие работы, а также обновлены жилые и служебные помещения экипажа.

    Танкер длиной 149,9 метра, шириной 17,3 метра и скоростью хода 12 узлов способен перевозить до 13 тыс. тонн груза.

    
    

