Танкер "Кёроглу" после ремонта отправился в Туркменистан

Танкер "Кёроглу", принадлежащий ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), после завершения ремонтных работ вновь введен в эксплуатацию. Его первый рейс после ремонта был выполнен в порт Киянлы в Туркменистане.

Как сообщили Report в ASCO, ремонт судна проводился на Судоремонтно-строительном заводе "Зых".

В рамках работ были очищены и окрашены подводная и надводная части корпуса, отремонтированы механизмы машинного отделения, выполнены сварочные, электротехнические и деревообрабатывающие работы, а также обновлены жилые и служебные помещения экипажа.

Танкер длиной 149,9 метра, шириной 17,3 метра и скоростью хода 12 узлов способен перевозить до 13 тыс. тонн груза.