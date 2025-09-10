ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Танкер "Кяльбаджар" за 4 года перевез около 385 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 10:59
    Танкер Кяльбаджар за 4 года перевез около 385 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

    Танкер "Кяльбаджар" компании ASCO с момента ввода в эксплуатацию совершил 61 рейс в различные порты, перевезя 384 443 тонны нефти и нефтепродуктов.

    Об этом сообщает Report со сслыкой на ASCO.

    Согласно информации, судно, эксплуатируемое в международных водах, имеет грузоподъемность 7 800 тонн, длину 141 метр и ширину 16,9 метра.

    Построенный по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard), танкер "Кяльбаджар" был введен в эксплуатацию 10 сентября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева.

    Отметим, что всего на Бакинском судостроительном заводе для ASCO построено и передано 4 танкера, еще 3 танкера находятся в стадии строительства.

    ASCO: "Kəlbəcər" tankeri ilə indiyədək 385 min tona yaxın yük daşınıb
    ASCO: Kalbajar tanker transported nearly 385,000 tons of cargo in 4 years

