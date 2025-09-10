Танкер "Кяльбаджар" за 4 года перевез около 385 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов
Инфраструктура
- 10 сентября, 2025
- 10:59
Танкер "Кяльбаджар" компании ASCO с момента ввода в эксплуатацию совершил 61 рейс в различные порты, перевезя 384 443 тонны нефти и нефтепродуктов.
Об этом сообщает Report со сслыкой на ASCO.
Согласно информации, судно, эксплуатируемое в международных водах, имеет грузоподъемность 7 800 тонн, длину 141 метр и ширину 16,9 метра.
Построенный по заказу ASCO на Бакинском судостроительном заводе (Baku Shipyard), танкер "Кяльбаджар" был введен в эксплуатацию 10 сентября 2021 года при участии президента Ильхама Алиева.
Отметим, что всего на Бакинском судостроительном заводе для ASCO построено и передано 4 танкера, еще 3 танкера находятся в стадии строительства.
