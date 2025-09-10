ASCO: "Kəlbəcər" tankeri ilə indiyədək 385 min tona yaxın yük daşınıb
- 10 sentyabr, 2025
- 10:44
"Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO) "Kəlbəcər" tankeri ilə indiyədək 385 min tona yaxın yük daşınıb.
"Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, "Kəlbəcər" tankerinin istismara verildiyi 4 il ərzində bu gəmi ilə müxtəlif limanlara ümumilikdə 61 səfər həyata keçirilib. Bu səfərlər çərçivəsində tankerlə 384,443 ton neft və neft məhsulu daşınıb.
Hazırda xarici sularda üzən "Kəlbəcər" gəmisinin yükgötürmə qabiliyyəti 7 800 ton, uzunluğu 141, eni 16,9 metrdir.
Xatırladaq ki, "Kəlbəcər" tankerinin istismara verilməsindən 4 il ötür. ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda (BGZ) inşa olunan "Kəlbəcər" 10 sentyabr 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib.
Əlavə edək ki, ümumilikdə indiyədək BGZ-də ASCO üçün dörd tanker tikilib və təhvil verilib, daha üç tankerin inşası isə hazırda davam etdirilir.