    ASCO: "Kəlbəcər" tankeri ilə indiyədək 385 min tona yaxın yük daşınıb

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 10:44
    "Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi" QSC-nin (ASCO)  "Kəlbəcər" tankeri ilə indiyədək 385 min tona yaxın yük daşınıb.

    "Report" ASCO-ya istinadən xəbər verir ki, "Kəlbəcər" tankerinin istismara verildiyi 4 il ərzində bu gəmi ilə müxtəlif limanlara ümumilikdə 61 səfər həyata keçirilib. Bu səfərlər çərçivəsində tankerlə 384,443 ton neft və neft məhsulu daşınıb.

    Hazırda xarici sularda üzən "Kəlbəcər" gəmisinin yükgötürmə qabiliyyəti 7 800 ton, uzunluğu 141, eni 16,9 metrdir.

    Xatırladaq ki, "Kəlbəcər" tankerinin istismara verilməsindən 4 il ötür. ASCO-nun sifarişi ilə Bakı Gəmiqayırma Zavodunda (BGZ) inşa olunan "Kəlbəcər" 10 sentyabr 2021-ci ildə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə istismara verilib.

    Əlavə edək ki, ümumilikdə indiyədək BGZ-də ASCO üçün dörd tanker tikilib və təhvil verilib, daha üç tankerin inşası isə hazırda davam etdirilir.

    tanker gəmi ASCO
