Танкер "Джулфа" после капитального ремонта вновь введен в эксплуатацию

Танкер "Джулфа", принадлежащий Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, прошел капитальный ремонт.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы на танкере были проведены на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе и выполнены на высоком уровне.

В рамках ремонта подводная и надводная части корпуса танкера были очищены абразивным песком и окрашены. Помимо главного двигателя, охладителей, насосов и других механизмов, были отремонтированы вспомогательный паровой котел. На танкере проведены корпусосварочные, электромонтажные, трубомонтажные работы, а также работы по автоматике.

Жилые и служебные помещения экипажа также были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

После завершения ремонтных работ танкер успешно прошел ходовые испытания и был вновь введен в эксплуатацию.

Длина танкера "Джулфа" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, осадка - 7,14 метра, дедвейт - 13 470 тонн.