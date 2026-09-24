Танкер "Джулфа" после капитального ремонта вновь введен в эксплуатацию
- 24 сентября, 2026
- 11:22
Танкер "Джулфа", принадлежащий Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, прошел капитальный ремонт.
Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы на танкере были проведены на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе и выполнены на высоком уровне.
В рамках ремонта подводная и надводная части корпуса танкера были очищены абразивным песком и окрашены. Помимо главного двигателя, охладителей, насосов и других механизмов, были отремонтированы вспомогательный паровой котел. На танкере проведены корпусосварочные, электромонтажные, трубомонтажные работы, а также работы по автоматике.
Жилые и служебные помещения экипажа также были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.
После завершения ремонтных работ танкер успешно прошел ходовые испытания и был вновь введен в эксплуатацию.
Длина танкера "Джулфа" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, осадка - 7,14 метра, дедвейт - 13 470 тонн.