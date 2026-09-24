Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Танкер "Джулфа" после капитального ремонта вновь введен в эксплуатацию

    Инфраструктура
    • 24 сентября, 2026
    • 11:22
    Танкер Джулфа после капитального ремонта вновь введен в эксплуатацию

    Танкер "Джулфа", принадлежащий Транспортному флоту ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), входящего в состав AZCON Holding, прошел капитальный ремонт.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, ремонтные работы на танкере были проведены на Зыхском судоремонтно-судостроительном заводе и выполнены на высоком уровне.

    В рамках ремонта подводная и надводная части корпуса танкера были очищены абразивным песком и окрашены. Помимо главного двигателя, охладителей, насосов и других механизмов, были отремонтированы вспомогательный паровой котел. На танкере проведены корпусосварочные, электромонтажные, трубомонтажные работы, а также работы по автоматике.

    Жилые и служебные помещения экипажа также были отремонтированы в соответствии с современными требованиями.

    После завершения ремонтных работ танкер успешно прошел ходовые испытания и был вновь введен в эксплуатацию.

    Длина танкера "Джулфа" составляет 149,9 метра, ширина - 17,3 метра, осадка - 7,14 метра, дедвейт - 13 470 тонн.

    Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) Танкеры ASCO
    "Culfa" tankeri əsaslı təmir edilərək istismara qaytarılıb
    ASCO: Julfa tanker undergoes major overhaul
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    12:31

    "Формула 1": Дан старт Гран-при Азербайджана

    Спорт
    12:23

    Греция и Азербайджан договорились расширить сотрудничество в сфере спорта

    Внешняя политика
    12:19
    Фото

    В селе Джахангирбейли завершено строительство 242 домов

    Карабах
    12:17

    В Турции произошло землетрясение магнитудой 5,4

    В регионе
    12:05

    В Баку украли комби на 51 тыс. манатов

    Происшествия
    11:58

    Казахстан и Индия намерены довести товарооборот до $1 млрд

    Другие страны
    11:50

    Полиция остановила в Сумгайыте 22 мотоциклистов-нарушителей

    Происшествия
    11:48

    FAO: Работа над новым соглашением о партнерстве с Азербайджаном завершается

    АПК
    11:47

    Азербайджанские пограничники пресекли контрабанду 111 кг наркотиков из Ирана

    Происшествия
    Лента новостей