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Талех Зиядов: Стремимся создать устойчивый коридор для связи между Востоком и Западом

Талех Зиядов: Стремимся создать устойчивый коридор для связи между Востоком и Западом Одним из приоритетов международного морского торгового порта в Аляте является создание устойчивого коридора для торговли с упрощенными и быстрыми процедурами прохождения грузов.
Инфраструктура
25 ноября 2022 г. 18:16
Талех Зиядов: Стремимся создать устойчивый коридор для связи между Востоком и Западом

Одним из приоритетов международного морского торгового порта в Аляте является создание устойчивого коридора для торговли с упрощенными и быстрыми процедурами прохождения грузов.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов на конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность, экономика".

По его словам, чтобы порт стал одним из лучших, должны быть обеспечены инвестиции, политическая стабильность, правовые рамки и т.д.

Гендиректор также подчеркнул, что сейчас Азербайджан стремится создать самый современный транспортный хаб с наиболее удобным обслуживанием и условиями.

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Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: “Şərqlə Qərb arasında əlaqə üçün dayanıqlı dəhliz yaratmağa çalışırıq”
Версия на английском языке Taleh Ziyadov: Azerbaijan striving to create sustainable corridor for communication between East & West

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