Талех Зиядов: Стремимся создать устойчивый коридор для связи между Востоком и Западом

Одним из приоритетов международного морского торгового порта в Аляте является создание устойчивого коридора для торговли с упрощенными и быстрыми процедурами прохождения грузов.

Одним из приоритетов международного морского торгового порта в Аляте является создание устойчивого коридора для торговли с упрощенными и быстрыми процедурами прохождения грузов.

Как передает Report, об этом заявил гендиректор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов на конференции на тему "Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность, экономика".

По его словам, чтобы порт стал одним из лучших, должны быть обеспечены инвестиции, политическая стабильность, правовые рамки и т.д.

Гендиректор также подчеркнул, что сейчас Азербайджан стремится создать самый современный транспортный хаб с наиболее удобным обслуживанием и условиями.