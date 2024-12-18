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Талех Зиядов: "Озеленение" Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога

Талех Зиядов: "Озеленение" Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога Механизм торговли квотами на выбросы углерода, которую Европейский союз (ЕС) планирует ввести с 2026 года, не будет распространяться на грузы, перевозимые по "чистому коридору".
Инфраструктура
18 декабря 2024 г. 16:34
Талех Зиядов: Озеленение Среднего коридора освободит грузоперевозки от углеродного налога

Механизм торговли квотами на выбросы углерода, который Европейский союз (ЕС) планирует ввести с 2026 года, не будет распространяться на грузы, перевозимые по "чистому коридору".

Об этом сказал Report генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" Талех Зиядов.

По его словам, углеродный налог будет определяться в соответствии с тем, является ли цепочка поставок "чистой": "В этом смысле ЕС будет учитывать, каким способом перевозятся грузы, и наносит ли данный способ вред окружающей среде. Конечно, выполнение этих требований - длительный процесс. Страны должны в первую очередь "озеленить" цепочку поставок на всем маршруте от Китая до Европы. Это касается каждого из государств-участников коридора".

Зиядов добавил, что Бакинский международный морской торговый порт тесно сотрудничает с ЕС по зеленым проектам с 2016 года: "Наша цель - "озеленение" Среднего коридора. Кроме того, Бакинский порт первым в Каспийском регионе получил статус "зеленого порта" в 2019 году. Поэтому мы хотим, чтобы другие порты вдоль Среднего коридора и транспортные средства, проходящие по этому маршруту, также были "зелеными".

Отметим, что Бакинский порт впервые в регионе был удостоен сертификата "зеленый порт" Европейской организации морских портов и намерен достичь целей по нулевым выбросам к 2035 году.

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Версия на английском языке Middle Corridor's greening could exempt freight transport from EU's carbon tax
Версия на азербайджанском языке Orta Dəhlizin “yaşıllaşdırılması” yükdaşımaları Aİ-nin karbon vergisindən azad edə bilər - EKSKLÜZİV

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