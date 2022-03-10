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Талех Зиядов: Новая геополитическая ситуация повышает значимость Срединного коридора

Талех Зиядов: Новая геополитическая ситуация повышает значимость Срединного коридора Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов прокомментировал возможное воздействие российско-украинской войны на грузоперевозки через Азербайджан.
Инфраструктура
10 марта 2022 г. 13:05
Талех Зиядов: Новая геополитическая ситуация повышает значимость Срединного коридора

Генеральный директор ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" (Бакинский порт) Талех Зиядов прокомментировал возможное воздействие российско-украинской войны на грузоперевозки через Азербайджан.

Как сообщает Report, он отметил, что изменение геополитической ситуации повышает значимость Срединного коридора, проходящего через Азербайджан: "Тут следует обратить внимание на 3 основных фактора. Во-первых, в краткосрочной и среднесрочной перспективе значимость Срединного коридора возрастет. Коридор играет важную роль в соединении Китая с Черным морем, Турцией, Средиземным морем и Европой.

Во-вторых, эти события – очередной этап превращения Азербайджана в логистический центр. Настало время для доставки в Алят контейнеров, завершивших перевозку в Черном море, и выполнения Алятом функции распределительного центра. То есть, возник шанс, чтобы Алят выполнял функцию распределительного центра в этом регионе, где проживет 130 млн человек.

В-третьих, последние события показывают важность Зангезурского коридора. Посредством этого коридора будут осуществляться грузоперевозки не только в направлении Север-Юг, но и обеспечен выход к Центральной Азии, из Китая к Средиземному морю. Эти 3 фактора превратят Азербайджан в одного из значимых игроков в цепи поставок между Европой и Азией".

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Версия на азербайджанском языке Taleh Ziyadov: “Yeni geosiyasi vəziyyət Orta Dəhlizin əhəmiyyətini artırır”

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