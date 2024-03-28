Такси в Азербайджане должны будут соответствовать экостандарту Евро-5

В Азербайджане автомобили такси должны будут соответствовать по меньшей мере экологическому стандарту Евро-5.

В Азербайджане автомобили такси должны будут соответствовать по меньшей мере экологическому стандарту Евро-5.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабмином "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Отмечается, что если возраст автомобиля старше 8 лет, на данный автомобиль не будет выдана специальная пропускная карта, необходимой для пассажироперевозок в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте".

Кроме того, автомобили старше 15 лет вовсе не могут быть использованы для предоставления услуг такси.

Данные требования вступают в силу с первого июля.