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Такси в Азербайджане должны будут соответствовать экостандарту Евро-5

Такси в Азербайджане должны будут соответствовать экостандарту Евро-5 В Азербайджане автомобили такси должны будут соответствовать по меньшей мере экологическому стандарту Евро-5.
Инфраструктура
28 марта 2024 г. 17:22
Такси в Азербайджане должны будут соответствовать экостандарту Евро-5

В Азербайджане автомобили такси должны будут соответствовать по меньшей мере экологическому стандарту Евро-5.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденных сегодня Кабмином "Требованиях к техническим параметрам, внутреннему и внешнему виду транспортных средств, используемых в регулярных и таксомоторных пассажирских перевозках".

Отмечается, что если возраст автомобиля старше 8 лет, на данный автомобиль не будет выдана специальная пропускная карта, необходимой для пассажироперевозок в соответствии с законом "Об автомобильном транспорте".

Кроме того, автомобили старше 15 лет вовсе не могут быть использованы для предоставления услуг такси.

Данные требования вступают в силу с первого июля.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda taksilər ən azı “avro-5” standartına uyğun, maksumum 15 yaşlı olacaq

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