Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию

В мае этого года Таджикистан готовится открыть прямое авиасообщение с Азербайджаном.

В мае этого года Таджикистан готовится открыть прямое авиасообщение с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода.

"Сейчас проводятся встречи, чтобы согласовать некоторые сопутствующие вопросы", - пояснил он.

По его словам, также планируется открытие авиасообщений с Грузией. Это может состояться в апреле. О том, кто выступит авиаперевозчиком, как часто будут летать самолеты и какой будет стоимость билетов, пока неизвестно.