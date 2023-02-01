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Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию

Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию В мае этого года Таджикистан готовится открыть прямое авиасообщение с Азербайджаном.
Инфраструктура
1 февраля 2023 г. 15:33
Таджикистан весной откроет авиарейсы в Азербайджан и Грузию

В мае этого года Таджикистан готовится открыть прямое авиасообщение с Азербайджаном.

Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом в ходе пресс-конференции глава Агентства гражданской авиации Таджикистана Дилшод Сафарзода.

"Сейчас проводятся встречи, чтобы согласовать некоторые сопутствующие вопросы", - пояснил он.

По его словам, также планируется открытие авиасообщений с Грузией. Это может состояться в апреле. О том, кто выступит авиаперевозчиком, как часто будут летать самолеты и какой будет стоимость билетов, пока неизвестно.

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Версия на азербайджанском языке Tacikistan Azərbaycan və Gürcüstana təyyarə reysləri açacaq
Версия на английском языке Tajikistan to launch flights to Azerbaijan, Georgia in spring

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