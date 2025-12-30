Сунния Дуррани-Джамал: АБР готовится к крупным инвестициям в транспортную инфраструктуру Азербайджана

Азиатский банк развития (АБР) готовится к реализации крупных инвестиционных проектов в сфере железнодорожного транспорта Азербайджана, а также в Бакинском метрополитене.

Как сообщает Report, об этом заявила глава представительства АБР в Азербайджане Сунния Дуррани-Джамал.

По ее словам, команда АБР в Азербайджане в тесном взаимодействии с министерствами, государственными структурами и частным сектором определила ключевые приоритеты, которые легли в основу стратегии партнерства банка со страной.

"Эта стратегия определяет, каким образом мы поддерживаем Азербайджан в достижении его целей и содействуем развитию не только на национальном, но и на региональном уровне. В течение следующих пяти лет АБР продолжит оказывать поддержку стране в рамках ее "зеленого перехода", - отметила С. Дуррани-Джамал.

Она подчеркнула, что банк намерен содействовать ускорению создания добавленной стоимости и повышению устойчивости экономики, а также развитию человеческого капитала и созданию рабочих мест.

По ее словам, деятельность АБР была усилена визитами высшего руководства банка в страну. В частности, визит президента АБР Масато Канды в Баку подтвердил приверженность банка сотрудничеству с Азербайджаном в период, когда страна готовится извлечь выгоды из так называемого "мирного дивиденда".

"Достижение прогресса возможно только благодаря тесному партнерству. Мы признательны нашим коллегам и партнерам в правительстве, частном секторе, а также сотрудникам АБР по всему миру, которые на протяжении года вели активную работу. Азербайджан оказал АБР большое доверие, и мы намерены его оправдать, предлагая новые и более качественные форматы поддержки", - сказала она.

Глава представительства добавила, что АБР готовится к реализации крупных инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, Бакинский метрополитен и системы водоснабжения, а также к расширению поддержки малого и среднего бизнеса, продолжая оценивать новые возможности для устойчивого и инклюзивного развития Азербайджана.

Азербайджан является членом АБР с 1999 года. За этот период банк инвестировал в страну около 5,6 млрд долларов, в том числе 4,4 млрд долларов - в государственный сектор, 1,2 млрд долларов - в частный сектор. Крупнейшие направления финансирования - транспорт (1,5 млрд долларов) и энергетика (1,7 млрд долларов).

В рамках новой стратегии партнерства АБР готов инвестировать в Азербайджан до 2,5 млрд долларов.