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Судно-паром "Зарифа Алиева" прибыло в порт Курык

Судно-паром "Зарифа Алиева" прибыло в порт Курык Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня утром прибыл в казахстанский порт Курык.
Инфраструктура
6 мая 2022 г. 10:24
Судно-паром Зарифа Алиева прибыло в порт Курык

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня утром прибыл в казахстанский порт Курык.

Как сообщает Report, во время рейса на борту судна находились 25 членов экипажа, 43 пассажира, 38 грузовых и 18 легковых автомобилей. Судно вернется с 53 пассажирами и 41 грузовиком.

Ожидается, что судно отправится в Баку вечером и прибудет примерно за 20-22 часа.

Отметим, что паром "Зарифа Алиева" был сдан в эксплуатацию с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Уникальное судно с 30 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR.

Ожидается, что паром "Зарифа Алиева" внесет значительный вклад в расширяющуюся транспортировку транзитных грузов через Каспийское море по транспортному коридору Восток-Запад.

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Версия на английском языке Ferry vessel "Zarifa Aliyeva" reaches port of Kuryk
Версия на азербайджанском языке “Zərifə Əliyeva” gəmi-bərəsi Kurık limanına çatıb

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