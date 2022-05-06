Судно-паром "Зарифа Алиева" прибыло в порт Курык

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня утром прибыл в казахстанский порт Курык.

Судно-паром "Зарифа Алиева" типа Ro-Pax, принадлежащее ЗАО "Азербайджанское Каспийское Морское Пароходство" (ASCO), сегодня утром прибыл в казахстанский порт Курык.

Как сообщает Report, во время рейса на борту судна находились 25 членов экипажа, 43 пассажира, 38 грузовых и 18 легковых автомобилей. Судно вернется с 53 пассажирами и 41 грузовиком.

Ожидается, что судно отправится в Баку вечером и прибудет примерно за 20-22 часа.

Отметим, что паром "Зарифа Алиева" был сдан в эксплуатацию с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Уникальное судно с 30 постоянными членами экипажа имеет длину 154,50 метра, ширину 17,7 метра и высоту 7,5 метра. В настоящий момент по своей грузоподъемности судно больше, чем другие паромы в Каспийском море. Паром может перевозить 100 пассажиров, 56 цистерн или 50 грузовых автомобилей/ грузовиков TIR.

Ожидается, что паром "Зарифа Алиева" внесет значительный вклад в расширяющуюся транспортировку транзитных грузов через Каспийское море по транспортному коридору Восток-Запад.