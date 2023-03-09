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Суда ASCO получили разрешение на транзит через Волго-Донской канал

Суда ASCO получили разрешение на транзит через Волго-Донской канал Правительство России разрешило 17 судам ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) проход из Каспийского в Азовское море по маршруту из Астрахани по реке Волга через Волго-Донской судоходный канал в Ростов-на-Дону и в обратном направлении
Инфраструктура
9 марта 2023 г. 16:17
Суда ASCO получили разрешение на транзит через Волго-Донской канал

Правительство России разрешило 17 судам ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) проход из Каспийского в Азовское море по маршруту из Астрахани по реке Волга через Волго-Донской судоходный канал в Ростов-на-Дону и в обратном направлении.

Как сообщили Report в ASCO, соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

В распоряжении отмечается, что плавающие под флагом Азербайджана суда "Гарадаг", "Теймур Ахмедов", "Маэстро Ниязи", "Гафур Мамедов", "Узеир Гаджибейли", "Натаван", "Расул Рза", "Гусейн Джавид", "Генерал Асланов", "Поэт Сабир", "Поэт Вагиф", "Махмуд Рагимов", "Гянджа", "Профессор Азиз Алиев", "Лачын", "Кяльбаджар", "Академик Хошбехт Юсифзаде" получили разрешение на многоразовый проход в целях транзита по внутренним водным путям РФ из Каспийского в Азовское море и в обратном направлении.

Суда пройдут пограничный, таможенный, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический, карантинный, фитосанитарный и ветеринарный контроль в российских погранично-пропускных пунктах, созданных в морских портах.

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Версия на азербайджанском языке ASCO-nun 17 gəmisi Volqa-Don kanalından keçidə icazə alıb

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