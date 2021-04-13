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Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given

Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given Компании-оператору запрещено распоряжаться контейнеровозом, пока не будут выплачены компенсации
Инфраструктура
13 апреля 2021 г. 12:36
Суд конфисковал перекрывшее Суэцкий канал судно Ever Given

Суд египетского города Исмаилия по экономическим делам постановил конфисковать контейнеровоз Ever Given, блокировавший в течение шести дней Суэцкий канал, пока владелец не выплатит 900 млн долларов США компенсаций.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила газета Shorouk.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.

Планируется, что экипаж судна проинформируют о решении во вторник утром.

Сумма компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в свою очередь сообщил газете Youm7, что результаты расследования инцидента будут оглашены в четверг.

Отметим, что контейнеровоз Ever Given длиной в 400 метров 23 марта направлялся из КНР в Роттердам и сел на мель на 151-м километре канала, перегородив его на шесть дней и заблокировав движение.

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