Bloomberg: контейнеровоз сел на мель в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по меньшей мере для 100 судов

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по меньшей мере для 100 судов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, контейнеровоз длиной 400 метров, следовавший из Китая в порт Роттердам, сел на мель утром во вторник. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра.

В настоящее время продолжается спасательная операция, в проведении которой задействованы буксиры. Отмечается, что она может идти еще несколько дней. Экипаж судна в безопасности, пострадавших нет.