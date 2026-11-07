Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Олжас Сулейменов: Я испытываю истинную гордость за Азербайджан

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 21:01
    Олжас Сулейменов: Я испытываю истинную гордость за Азербайджан

    Директор Международного центра сближения культур под эгидой ЮНЕСКО, кавалер орденов "Шохрат", "Достлуг" и "Шараф" Олжас Сулейменов направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю 8 Ноября - Дня победы.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

    Исполняется шестая годовщина одержанной под Вашим руководством славной Победы азербайджанского народа, которая укрепила и повысила международный авторитет страны, превратив ее в одного из важнейших участников политических и культурных процессов во всем мире.

    Я испытываю истинную гордость за Азербайджан, поскольку этот край для меня такой же родной, как и казахская земля. Кроме того, память о Гейдаре Алиеве занимает исключительное место в моей жизни и истории наших народов. Великий лидер прожил 80 лет, но оставил после себя наследие и ценности, которым суждено жить веками.

    Сегодня я подвожу итоги достижений, которым посвятил свою жизнь, и обобщаю их. Главным событием нашей работы в этом году стало празднование 100-летия Первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку. Эта основная тема связана с историческими и культурными ценностями тюркизма, берущими начало в глубокой древности и дошедшими до наших дней, а в современную эпоху проявляющимися в характере таких лидеров тюркских государств, как Ильхам Алиев.

    Возглавляемый мной Международный центр сближения культур, пользуясь случаем, связанным с этой знаменательной датой, организует крупные мероприятия, реализует проекты с участием выдающихся деятелей науки и культуры тюркского мира. Их активное участие позволяет обеспечить международное признание наших достижений.

    Пусть эти достижения станут достойным продолжением побед Азербайджана и всего тюркского мира".

    Ильхам Алиев Олжас Сулейменов
    Oljas Süleymenov: Azərbaycanla bağlı əsl qürur hissi keçirirəm
    44 filmi
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