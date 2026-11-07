Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Шахбаз Шариф поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня победы Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 20:39
    Шахбаз Шариф поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня победы Азербайджана

    Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня победы.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше превосходительство!

    От имени народа и правительства Пакистана, а также от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Этот исторический день является ярким воплощением мужества, национального единства и несгибаемой воли народа, проявленных в борьбе за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Сегодня Азербайджан как могущественное и уверенное в своих силах государство направляет плоды своей исторической Победы на восстановление и реконструкцию, развитие и обеспечение устойчивого благосостояния своего народа. Важную роль в достижении этого впечатляющего результата сыграло дальновидное и мудрое руководство Вашего превосходительства.

    Пакистан гордится высоким уровнем наших двусторонних отношений, построенных на взаимном доверии, общих ценностях и глубоко укоренившихся братских связях. Мы остаемся приверженными нашему обязательству – в ближайшем будущем вывести особые отношения между Пакистаном и Азербайджаном на уровень прочного, многопланового и динамичного стратегического партнерства.

    Исходя именно из такого подхода, мы с нетерпением ожидаем давно планируемого визита Вашего превосходительства в Пакистан в согласованные обеими сторонами удобные сроки. Я твердо убежден, что визит Вашего превосходительства в Исламабад создаст прекрасную возможность для обмена мнениями по двусторонним, региональным и глобальным вопросам, а также для официального запуска ряда взаимовыгодных инициатив, направленных на дальнейшее укрепление нашего стратегического и экономического партнерства.

    Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и неизменных успехов в дальнейшей деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира, прогресса и благополучия.

    Ваше превосходительство, примите заверения в моем глубочайшем почтении".

    Ильхам Алиев Шахбаз Шариф
    Şahbaz Şərif İlham Əliyevi Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib
    Shehbaz Sharif congratulates Ilham Aliyev on Azerbaijan's Victory Day
    MiniBoss
    44 filmi

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