Шахбаз Шариф поздравил Ильхама Алиева по случаю Дня победы Азербайджана

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф направил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву поздравительное письмо по случаю Дня победы.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Ваше превосходительство!

От имени народа и правительства Пакистана, а также от себя лично передаю Вам самые искренние поздравления по случаю годовщины Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Этот исторический день является ярким воплощением мужества, национального единства и несгибаемой воли народа, проявленных в борьбе за обеспечение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана. Сегодня Азербайджан как могущественное и уверенное в своих силах государство направляет плоды своей исторической Победы на восстановление и реконструкцию, развитие и обеспечение устойчивого благосостояния своего народа. Важную роль в достижении этого впечатляющего результата сыграло дальновидное и мудрое руководство Вашего превосходительства.

Пакистан гордится высоким уровнем наших двусторонних отношений, построенных на взаимном доверии, общих ценностях и глубоко укоренившихся братских связях. Мы остаемся приверженными нашему обязательству – в ближайшем будущем вывести особые отношения между Пакистаном и Азербайджаном на уровень прочного, многопланового и динамичного стратегического партнерства.

Исходя именно из такого подхода, мы с нетерпением ожидаем давно планируемого визита Вашего превосходительства в Пакистан в согласованные обеими сторонами удобные сроки. Я твердо убежден, что визит Вашего превосходительства в Исламабад создаст прекрасную возможность для обмена мнениями по двусторонним, региональным и глобальным вопросам, а также для официального запуска ряда взаимовыгодных инициатив, направленных на дальнейшее укрепление нашего стратегического и экономического партнерства.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья, счастья и неизменных успехов в дальнейшей деятельности, а братскому азербайджанскому народу – мира, прогресса и благополучия.

Ваше превосходительство, примите заверения в моем глубочайшем почтении".