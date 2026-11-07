Профессор: Молодежь, воспитанная в духе патриотизма, — гарантия нашего будущего

Молодое поколение, воспитанное в духе патриотизма, в будущем вырастет гражданами, преданными национальным ценностям и готовыми внести вклад в защиту и развитие страны.

Об этом сказала Report директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, доктор философии по искусствоведению, профессор Кёнюль Гусейнова.

Она отметила, что серия концертов под названием "Триумф Азербайджана", уже ставшая традицией, на этот раз посвящена светлой памяти единственного шехида Государственного таможенного комитета Ульви Гаджиева.

По словам К. Гусейновой, в концерте наряду с талантливыми учениками школы участвуют также студенты-актеры Азербайджанского государственного университета культуры и искусств.

Она сообщила, что студенты-актеры, инсценировав детские и юношеские годы шехида Ульви Гаджиева, добавили в концертную программу этого года особую художественную композицию.

Директор подчеркнула, что подобные мероприятия вносят важный вклад в формирование молодого поколения в духе патриотизма, в увековечение памяти шехидов и продвижение национальных ценностей.

"Я уверена, что именно молодое поколение, воспитанное в таком духе патриотизма, вырастет таким же боевым и проникнутым национальным духом, как и герои, подарившие нам победу", - заключила Кёнюль Гусейнова.