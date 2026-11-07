Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Минаханым Бабаева: День Победы — яркая страница в истории Азербайджана

    Наука и образование
    • 07 ноября, 2026
    • 21:27
    Минаханым Бабаева: День Победы — яркая страница в истории Азербайджана

    День Победы является одной из самых ярких страниц в истории Азербайджана.

    Об этом сказала Report доктор философии по искусствоведению, доцент Минаханым Бабаева.

    Она отметила, что Вторая Карабахская война завершилась победой благодаря продуманной политике президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего победоносной Азербайджанской армией Ильхама Алиева, а также мужеству и доблести наших военнослужащих.

    М. Бабаева подчеркнула, что эта победа является триумфом всего азербайджанского народа: "Азербайджанский народ вышел из этой борьбы с честью, сплотившись как единый кулак. Эта блестящая победа имеет особое значение в сердце каждого гражданина".

    По ее словам, коллектив Центральной школы искусств имени Гара Гараева также специально подготовился к мероприятию, посвященному Дню Победы. На этот раз наряду с концертной программой будет представлено и театральное представление.

    Доцент сообщила, что мероприятие будет организовано в формате театрализованного концерта: "Наряду с музыкальными номерами на патриотическую тему будет продемонстрирована сценическая композиция, отражающая тему Карабаха и представляющая исторический путь от тьмы к свету".

    44-дневная Отечественная война (II Карабахская война) 8 Ноября - День Победы
    Minaxanım Babayeva: Zəfər bayramı Azərbaycan tarixinin ən parlaq səhifəsidir
    44 filmi
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