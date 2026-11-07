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    Вице-премьер Молдовы сообщил о фактическом запуске процесса объединения с Румынией

    Другие страны
    • 07 ноября, 2026
    • 20:15
    Вице-премьер Молдовы сообщил о фактическом запуске процесса объединения с Румынией

    Процесс сближения Молдовы и Румынии уже перешел в практическую плоскость благодаря совместным инфраструктурным и энергетическим проектам.

    Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.

    "Следует знать, что это (процесс объединения - ред.) уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения и другие инфраструктурные проекты прагматично сближают два берега Прута", - отметил он.

    По словам Попшоя, молдавское общество традиционно проявляло определенную открытость к идее объединения с Румынией. Он считает, что реализация конкретных совместных проектов может убедить граждан в преимуществах такого шага эффективнее, чем политические заявления. При этом министр не стал называть возможные сроки объединения двух государств.

    Согласно конституции, Молдова сохраняет статус нейтрального государства. Вместе с тем с 2022 года Кишинёв активизировал курс на сближение с Европейским союзом и Румынией. В 2023 году парламент страны утвердил переименование государственного языка на "румынский" во всех законодательных и нормативных документах.

    Михай Попшой Республика Молдова Румыния
    Moldova və Rumıniyanın birləşməsi prosesi praktiki mərhələyə keçib
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