Вице-премьер Молдовы сообщил о фактическом запуске процесса объединения с Румынией

Процесс сближения Молдовы и Румынии уже перешел в практическую плоскость благодаря совместным инфраструктурным и энергетическим проектам.

Как передает Report, об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Молдовы Михай Попшой в эфире телеканала TVR Moldova.

"Следует знать, что это (процесс объединения - ред.) уже происходит. Строится автомагистраль Объединения, мосты через Прут, энергетические соединения и другие инфраструктурные проекты прагматично сближают два берега Прута", - отметил он.

По словам Попшоя, молдавское общество традиционно проявляло определенную открытость к идее объединения с Румынией. Он считает, что реализация конкретных совместных проектов может убедить граждан в преимуществах такого шага эффективнее, чем политические заявления. При этом министр не стал называть возможные сроки объединения двух государств.

Согласно конституции, Молдова сохраняет статус нейтрального государства. Вместе с тем с 2022 года Кишинёв активизировал курс на сближение с Европейским союзом и Румынией. В 2023 году парламент страны утвердил переименование государственного языка на "румынский" во всех законодательных и нормативных документах.