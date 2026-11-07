Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграла "Габалу"

Бакинская "Зиря" обыграла "Габалу" из одноименного города в рамках матча 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса Зиря завершилась со счетом 2:1.

В составе хозяев на 11-й минуте отличился Давит Волков, на 89-й минуте - Крис Дигбеу, за гостей на 14-й минуте забитым голом отметился Исмаэль Акинаде.

Благодаря победе "Зиря" довела количество очков до 19 и расположилась на пятом месте. У "Габалы" 8 баллов и 10-я строчка в турнирной таблице.

В первой встрече дня "Шафа" дома сыграла вничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2. В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпяз" со счётом 1:0.

Итоги тура будут подведены завтра.