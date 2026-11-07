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    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграла "Габалу"

    Футбол
    • 07 ноября, 2026
    • 20:50
    Премьер-лига Азербайджана: Зиря обыграла Габалу

    Бакинская "Зиря" обыграла "Габалу" из одноименного города в рамках матча 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

    Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса Зиря завершилась со счетом 2:1.

    В составе хозяев на 11-й минуте отличился Давит Волков, на 89-й минуте - Крис Дигбеу, за гостей на 14-й минуте забитым голом отметился Исмаэль Акинаде.

    Благодаря победе "Зиря" довела количество очков до 19 и расположилась на пятом месте. У "Габалы" 8 баллов и 10-я строчка в турнирной таблице.

    В первой встрече дня "Шафа" дома сыграла вничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2. В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпяз" со счётом 1:0.

    Итоги тура будут подведены завтра.

    Премьер-лига Азербайджана ФК Зиря ФК Габала
    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib
    44 filmi
    44 filmi

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