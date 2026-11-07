Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграла "Габалу"
Футбол
- 07 ноября, 2026
- 20:50
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Бакинская "Зиря" обыграла "Габалу" из одноименного города в рамках матча 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, встреча на стадионе спорткомплекса Зиря завершилась со счетом 2:1.
В составе хозяев на 11-й минуте отличился Давит Волков, на 89-й минуте - Крис Дигбеу, за гостей на 14-й минуте забитым голом отметился Исмаэль Акинаде.
Благодаря победе "Зиря" довела количество очков до 19 и расположилась на пятом месте. У "Габалы" 8 баллов и 10-я строчка в турнирной таблице.
В первой встрече дня "Шафа" дома сыграла вничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2. В предыдущих матчах тура "Туран Товуз" обыграл "Карабах", а "Нефтчи" победил "Кяпяз" со счётом 1:0.
Итоги тура будут подведены завтра.
Последние новости
03:44
"Реал Мадрид" выдал лучшую победную серию с 2022 годаФутбол
03:22
Глава UFC отклонил предложение Трампа стать пресс-секретарем Белого домаДругие страны
03:00
Видео
Здание Национальной библиотеки Беларуси подсветили цветами флага АзербайджанаВнешняя политика
02:46
КСИР: Два танкера подорвались на минах в Ормузском проливеВ регионе
02:38
Британские ученые нашли метод подавить гипертониюЗдоровье
02:11
"Реал" на выезде разгромил "Валенсию" в матче 12-го тура Ла ЛигиФутбол
01:56
Видео
В горных селах Шахбуза выпал снегЭкология
01:42
Видео
США атаковали судно в Оманском заливеДругие страны
01:10
В доме подозреваемого в стрельбе в Кракове обнаружили тела трех человекДругие страны