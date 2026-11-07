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    Azərbaycan Premyer Liqası: "Zirə" "Qəbələ"ni məğlub edib

    Futbol
    • 07 noyabr, 2026
    • 20:28
    Azərbaycan Premyer Liqası: Zirə Qəbələni məğlub edib

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Zirə" "Qəbələ"ni qəbul edib.

    Zirə İdman Kompleksinin stadionundakı qarşılaşma Bakı təmsilçisinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 2:1.

    Meydan sahiblərinin heyətində 11-ci dəqiqədə Davit Volkov, 89-cu dəqiqədə Kris Diqbeu fərqlənib. Qonaqlardan 14-cü dəqiqədə İsmael Akinade adını tabloya yazdırıb.

    Qələbə sayəsində xallarının sayını 19-a çatdıran "Zirə" beşinci pillədə qərarlaşıb. "Qəbələ" 8 xalla onuncudur.

    Günün ilk görüşündə "Araz-Naxçıvan" səfərdə "Şəfa" ilə heç-heçə edib - 2:2.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" isə "Kəpəz"i 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Azərbaycan Premyer Liqasında XI tura sabah yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Zirə Futbol
    Премьер-лига Азербайджана: "Зиря" обыграла "Габалу"
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