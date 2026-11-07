Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана

Фонтан Висенте Травера, расположенный на знаковой площади Испании в Севилье, был подсвечен цветами Государственного флага Азербайджана.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Мадриде.

Акция была приурочена к 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

"Цвета азербайджанского флага на в сердце Севильи", - говорится в публикации.