Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы
    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана

    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 21:21
    Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана

    Фонтан Висенте Травера, расположенный на знаковой площади Испании в Севилье, был подсвечен цветами Государственного флага Азербайджана.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило азербайджанское посольство в Мадриде.

    Акция была приурочена к 8 Ноября - Дню Победы Азербайджана.

    "Цвета азербайджанского флага на в сердце Севильи", - говорится в публикации.

    Флаг Азербайджана 8 Ноября - День Победы Посольство Азербайджана
    Фото
    Sevilyada məşhur fəvvarə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb
    Фото
    Vicente Traver Fountain in Seville's Plaza de Espana illuminated in colors of Azerbaijani flag
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