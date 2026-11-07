İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Sevilyada məşhur fəvvarə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    Xarici siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 21:30
    Sevilyada məşhur fəvvarə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb

    İspaniyanın Sevilya şəhərində yerləşən məşhur İspaniya meydanındakı Visente Travera fəvvarəsi Azərbaycan Dövlət Bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycanın Madriddəki səfirliyi "X" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, aksiya 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunub.

    "Sevilyanın qəlbində Azərbaycan bayrağının rəngləri", – səfirliyin paylaşımında qeyd olunub.

    Madrid Sevilya Azərbaycan
    Foto
    Фонтан Висенте Травера на площади Испании в Севилье окрасился в цвета флага Азербайджана
    Foto
    Vicente Traver Fountain in Seville's Plaza de Espana illuminated in colors of Azerbaijani flag
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