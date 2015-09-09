​Строящая дорогу Алят-Астара итальянская компания покидает Азербайджан

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Итальянская компания Todini Costruzioni Generali SPA объявила о закрытии представительства в Азербайджане. По полученной Report информации, компания предоставила кредиторам два месяца для предъявления ими требований.

По информации, с этой целью кредиторы должны обратиться в офис компании, расположенный на 12-м этаже бизнес-центра "Субхан" по адресу г.Баку, ул. Алескера Гаибова, 10Q.

Отметим, что компания прошла регистрацию в Азербайджане в декабре 1996 года.

Напомним, что компания TodiniCostruzioniGeneraliSPA являлась основным исполнителем проекта строительства автомагистрали Алят-Астара в Азербайджане.