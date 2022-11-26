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Строительство железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году

Строительство железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан намечено на осень 2023 года.
Инфраструктура
26 ноября 2022 г. 12:49
Строительство железной дороги КНР-Кыргызстан-Узбекистан начнется в 2023 году

Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан намечено на осень 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на СМИ Кыргызстана, об этом сказал премьер Акылбек Жапаров на заседании парламента страны.

"ТЭО проекта должно завершиться в апреле следующего года. Уже осенью может начаться строительство", - заявил Жапаров.

Напомним, железнодорожный коридор КНР-Кыргызстан-Узбекистан станет южным ответвлением континентального моста Евразии. Планируется, что он откроет рынки Юго-Восточной, Западной Азии и Ближнего Востока.

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Версия на азербайджанском языке Çin-Qırğızıstan-Özbəkistan dəmir yolunun tikintisinə gələn il başlanılacaq

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