    Строительство железной дороги Горадиз–Агбенд выполнено на 68%

    Инфраструктура
    • 06 ноября, 2025
    • 16:00
    Строительство железной дороги Горадиз–Агбенд выполнено на 68%

    АЖД уже завершил 68% строительства железнодорожной линии Горадиз–Агбенд.

    Как сообщает корреспондент Report из Зангилана, об этом заявил представитель "Азербайджанских железных дорог" Джавад Аловсатов.

    По его словам, строительство линии началось в 2021 году, ее общая протяженность составляет 110,4 км, а с учетом боковых путей - 140,6 км.

    "Проект предусматривает возведение 40 мостов, 9 станций, 22 автопереездов, 4 туннелей, 3 галерей и в целом около 600 инженерных сооружений. Работы реализуются в три этапа", - отметил Аловсатов.

    На сегодняшний день уже уложено 75,6 км главного пути и 87 км с боковыми ветками, завершен монтаж 66 км длинномерных рельсов.

    "Физическая готовность проекта составляет 68%, работы продолжаются по плану, и строительство будет завершено в установленные сроки", - подчеркнул Аловсатов.

    Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xətti üzrə görülən işlərin 68 %-i tamamlanıb

