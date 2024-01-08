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Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 45%

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 45% Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 45%.
Инфраструктура
8 января 2024 г. 22:02
Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 45%

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд завершено на 45%.

Как передает Report, об этом заявила начальник отдела пресс-секретариата ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Санубар Назарова.

Она отметила, что железнодорожные пути уложены до 72-го километра дороги.

"В отличие от проекта Барда-Агдам, участок, где строится железнодорожная линия Горадиз-Агбанд, имеет сложный рельеф", - добавила С.Назарова.

Напомним, что железнодорожная линия Горадиз-Агбенд, заложенная президентом страны в феврале 2021 года, имеет протяженность по оси 110,4 км. В рамках проекта планируется строительство 9 станций (Горадиз, Марджанлы, Махмудлу, Султанлы, Гумлаг, Хакари, Миндживан, Бартаз, Агбенд), 3 туннелей, 41 моста, 3 галерей (сооружение на горном участке, служащее для защиты от схода снежных лавин и каменных обвалов - ред.), 7 путепроводов, и в общей сложности около 500 искусственных инженерных сооружений.

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Версия на азербайджанском языке Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi 45 % tamamlanıb

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