Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется завершить в 2028 году
Инфраструктура
- 16 апреля, 2026
- 14:55
Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важным звеном Зангезурского коридора, планируется завершить в 2028 году.
Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.
По его словам, общая протяженность железнодорожной линии составляет около 110 км, а с учетом боковых путей - около 140 км.
"В настоящее время уровень реализации проекта составляет около 75%. Основные строительные работы уже выполнены", - сказал Мустафаев.
18:06
Фото
Туран Байрамов взял бронзу чемпионата Европы по дзюдо - ОБНОВЛЕНО-5Индивидуальные
18:06
Кац: Иран стоит перед историческим выборомДругие страны
18:05
Экс-вратарь "Арсенала" и "Ювентуса" Алекс Маннингер погиб в ДТПФутбол
18:03
Пашазаде выразил соболезнования ТурцииВнешняя политика
18:02
Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на минеВнешняя политика
18:00
Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБФинансы
17:56
В Азербайджане пройдет викторина о Южной КорееНаука и образование
17:51
Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домовДругие страны
17:48
Фото