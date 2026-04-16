Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется завершить в 2028 году

    Инфраструктура
    • 16 апреля, 2026
    • 14:55
    Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется завершить в 2028 году

    Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важным звеном Зангезурского коридора, планируется завершить в 2028 году.

    Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

    По его словам, общая протяженность железнодорожной линии составляет около 110 км, а с учетом боковых путей - около 140 км.

    "В настоящее время уровень реализации проекта составляет около 75%. Основные строительные работы уже выполнены", - сказал Мустафаев.

    Железнодорожная линия Горадиз-Агбенд Шахин Мустафаев Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-российские отношения
    Horadiz–Ağbənd dəmir yolu xəttinin tikintisi 2028-ci ildə tamamlanacaq
    Horadiz–Agband railway construction to be completed by 2028

    Последние новости

