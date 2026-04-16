Строительство ж/д Горадиз-Агбенд планируется завершить в 2028 году

Строительство железнодорожной линии Горадиз-Агбенд, являющейся важным звеном Зангезурского коридора, планируется завершить в 2028 году.

Как передает корреспондент Report, об этом вице-премьер Шахин Мустафаев заявил на 24-м заседании межправительственной комиссии Азербайджан-Россия в Зангилане.

По его словам, общая протяженность железнодорожной линии составляет около 110 км, а с учетом боковых путей - около 140 км.

"В настоящее время уровень реализации проекта составляет около 75%. Основные строительные работы уже выполнены", - сказал Мустафаев.